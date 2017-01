நெல்மூட்டைகள் நனைந்ததால் 2 விவசாயிகள் மரணம்- உளுந்து, வாழை கருகியதில் 2 பேர் உயிரிழப்பு

பயிர்கள் கருகியதால் விழுப்புரம், தேனியில் 2 விவசாயிகள் அதிர்ச்சியில் மரணமடைந்துள்ளனர். கும்பகோணம், விருத்தாசலத்தில் அறுவடை செய்த நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

4 farmers from Kumbakonam,Villupuram, Viruthachalam and Theni died yesterday after their crops suffered heavy loss.