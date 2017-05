சும்மா போன ஆட்டு மந்தைக்குள் புகுந்தது மினி லாரி… துடிதுடிக்க 40 ஆடுகள் பலி: வீடியோ

சாலையோரம் சென்று கொண்டிருந்த ஆட்டு மந்தைக்குள் மினி லாரி புகுந்ததால் 40 ஆடுகள் துடிக்கத் துடிக்க உயிரிழந்தன. ஆடுகளை ஓட்டிச் சென்றவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.

English summary

40 goats and a man were killed in mini lorry accident near Gobichettipalayam.