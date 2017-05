குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு.. விழிப்புணர்வுக்காக சென்னையில் மெகா இசை நிகழ்ச்சி

சென்னை சாந்தோம் செயின் பீட்ஸ் பள்ளியில் மாணவ, மாணவியர்கள் பங்கேற்ற மெகா இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 2:56 [IST]

English summary

A new World Record for the largest Keyboard Ensemble was created on the World Labour Day – May 01, 2017 (Monday), here in Chennai where 440 plus Children participated. The previous record for the largest keyboard concert was done by 400 participants.