மதுரை போராட்டத்தில் பங்கேற்ற சந்திரமோகன் மயங்கி விழுந்து பலி

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர சட்டம் வேண்டும் என்று கோரி மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடந்து வரும் போராட்டத்தில் சந்திரமோகன் என்பவர் மயங்கி விழுந்து மரணமடைந்துள்ளார். ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டக்களத்தில் முதல்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A 48 year old, who participated in Jallikattu protest, died at Thamukkam ground in Madurai today.