கல்லூரி வேன் மீது லாரி மோதல்.. 5 மாணவிகள் சம்பவ இடத்திலேயே பலி… 8 பேர் படுகாயம்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகில் கல்லூரி வேன் மீது லாரி மோதியது. இதில் 5 மாணவிகள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 24, 2017, 17:26 [IST]

English summary

Five college students were killed and 8 injured in an accident near Thakkalai in Kanyakumari.