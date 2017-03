5 பசு மாடுகள் அடுத்தடுத்து மர்ம மரணம்.. நெல்லையில் விவசாயிகள் பீதி

நெல்லையில் அடுத்தடுத்து 5 பசு மாடுகள் மர்மமான முறையில் மரணமடைந்தது. இதனால் விவசாயிகள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

5 Jersey cows suddenly were killed by unknown disease in Tiruneveli yesterday, farmers panic.