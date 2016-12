நெருங்குகிறது டிச.30... நீடிக்கிறது பணத்தட்டுப்பாடு... தளருமா கட்டுப்பாடுகள்?

நாடு முழுவதும் வங்கிகளில் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் தொடருகிறது. இதனால் பணத்தட்டுப்பாடு என்பது மேலும் சில மாதங்களுக்கு நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவே கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

With five days to go for the December 30 deadline set by Prime Minister Narendra Modi the cash crunch continues at banks and ATMs. Many ATMs are still not dispensing cash and on being asked, bank officials say they have no idea when the cash crunch would ease out.