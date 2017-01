தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 8 விவசாயிகள் மரணம் - 3 நாட்களில் 29 விவசாயிகள் பலி

தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 8 விவசாயிகள் மரணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 3 நாட்களில் மட்டும் 29 விவசாயிகள் உயிரிழந்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 2, 2017, 12:40 [IST]

English summary

The past 24 hours five farmers in the state of TamilNadu have killed themselves, all over high debts.