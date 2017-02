தமிழக மீனவர்கள் 5 பேர் கைது... இலங்கை கடற்படை மீண்டும் அட்டூழியம்

தமிழக மீனவர்கள் 5 பேரை இலங்கை கடற்படை கைது செய்துள்ளது. எல்லைத் தாண்டி மீன் பிடித்ததாக இவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

5 fisher men, from Pudukottai were arrested by Sri Lanka Navy for fishing near Sri Lanka's Neduntheevu island.