ஹைதராபாத்திலிருந்து சென்னை வந்த பஸ்சில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட 5 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்

ஒரு பஸ்சில் சூட்கேசில் துணியால் சுற்றி மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தங்க கட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனர். தங்கத்தின் மதிப்பு சுமார் 5 கிலோ இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

5 KG worth gold were seized from Chennai bound bus near Tiruvallur on this morning.