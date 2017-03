கத்தி முனையில் 4.5 கிலோ தங்க நகைகள் கொள்ளை.. பட்டப்பகலில் கைவரிசை !

கோவையில் உள்ள நகைக்கடை ஒன்றில் புகுந்த மர்மநபர்கள் 4.5 கிலோ தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர்.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 18:17 [IST]

English summary

Some unidentified persons entered city gold shop looted 5 kilograms of gold in kovai