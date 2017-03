திமுக எம்எல்ஏக்கள் 50 பேர் அதிமுகவுக்கு வரத் தயாராக உள்ளனர்.. கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி அதிரடி

திமுக எம்எல்ஏக்கள் 50 பேர் அதிமுகவுக்கு வரத் தயாராக உள்ளதாக அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister K.T.Rajendira Balaji says that 50 DMK MLAS are ready to come ADMK. if we wOuld have conduct secret ballot DMK MLAs would have voted for us.