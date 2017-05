தீருமா குழப்பம்.. மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50% இடஒதுக்கீடு.. 3வது நீதிபதியின் தீர்ப்பு இன்று?

மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழக்கில் இரண்டு நீதிபதிகள் மாறுபட்ட கருத்துக்களைத் தெரிவித்தனர். 3வது நீதிபதி சத்தியநாராயணனிடம் சென்றுள்ள இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு இன்று வெளியாகும் என்று எதிர

English summary

50 % Reservation for medical officers in PG courses case verdict will be given today by 3rd Judge Sathyanarayanan in the Madras High court.