மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50% இடஒதுக்கீடு.. நீதிபதிகள் மாறுபட்ட தீர்ப்பு.. மாணவர்கள் குழப்பம்

மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழக்கில் இரண்டு நீதிபதிகள் மாறுபட்ட கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் இடஒதுக்கீட்டில் பிரச்சனை நீடித்து வருகிறது.

English summary

50% reservation of medical higher education for medical officers case goes to 3 bench, because of two different opinion of Judges.