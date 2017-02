தமிழகம் முழுவதும் நாளை முதல் 500 டாஸ்மாக் கடைகள், 169 பார்கள் மூடல்!

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 500 டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் 169 மதுக்கூடங்கள் மூடப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

500 tasmac shopes wii be closed on tomorrow by state government announced