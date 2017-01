அலங்கநல்லூர் போர்களமானது... போராட்டத்தை கையிலெடுத்த பெண்கள்- பதற்றம் அதிகரிப்பு

அலங்காநல்லூரில் கைது செய்யப்பட்ட மாணவர்களை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி நடைபெறும் போராட்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட பெண்களும் பங்கேற்றுள்ளதால் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 9:42 [IST]

English summary

The mass protests including 500 women were staged protest in Alanganallur.They want immediate release of Students.