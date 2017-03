அண்ணா உருவாக்கிய திராவிட ஆட்சியின் 50ஆம் ஆண்டில்... அயராது உழைப்போம்.. மு.க. ஸ்டாலின் உறுதி

அண்ணா உருவாக்கிய திராவிட ஆட்சியின் 50ம் ஆண்டில் அயராது உழைப்போம் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working leader M.K. Stalin writes letter to cadres to take vow in 50th year anniversary of DMK rule here.