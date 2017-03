கொளுத்தப் போகும் கோடை.. சென்னை முழுவதும் 520 லாரிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம்!

குடிநீர் தேவையை சமாளிக்க சென்னை குடிநீர் வாரியம் மூலம் 520 லாரிகளில் தண்ணீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 9:29 [IST]

On concern about water crisis in Chennai, the water board has supplying water which is taken from outside Chennai to solve the water problem.