5-ஆம் வகுப்பு மாணவன் தன் பெயரை கூட எழுத தெரியாத அளவிற்கு கல்வி உள்ளது: ஹைகோர்ட் நீதிபதி வேதனை

ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவனுக்கு தன் பெயரைக் கூட எழுத தெரியாத அளவிற்கு கல்வி மோசமாக உள்ளது என சென்னை ஹைகோர்ட் நீதிபதி கிருபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Chennai high court Justice Kirubakaran felt bad of Tamilnadu education. He said that 5th standard student don't know how to write his name.