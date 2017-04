ஒன்று இரண்டு அல்ல.. 5 கோஷ்டிகளாக உடைந்த அதிமுக! இன்னும் எத்தனை கிளம்புமோ?

அதிமுகவில் தற்போது 28 எம்.எல்.ஏக்களுடன் 5-ஆவதாக ஒரு கோஷ்டி உதயமாகியுள்ளதால், இன்னும் எத்தனை கிளம்புமோ என்ற அதிர்ச்சியில் அக்கட்சி தொண்டர்கள் உறைந்துள்ளனர்.

English summary

ADMK's two teams are going to merge soon. It has acted under Sasikala, OPS, Dinakaran, Divakaran and now 5th team is forming.