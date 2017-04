அருப்பு கோட்டை: கோவில் திருவிழாவில் கோஷ்டி மோதலால் போலீஸ் குவிப்பு - 6 பேர் கைது

அருப்பு கோட்டை அருகே கோவில் திருவிழாவில் கோஷ்டி மோதலில் ஈடுபட்ட 6 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியி்ல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

6 villagers arrested a mob that indulged in stone throwing during a temple festival at Chinna kattangudi village near Arupukottai.