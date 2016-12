சேகர் ரெட்டி, ராம மோகன ராவுடன் 6 அமைச்சர்கள் நெருக்கம்? விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்

வருமான வரித்துறை ரெய்டில் சிக்கிய தமிழக முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன ராவ் மற்றும் தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டியுடன் தமிழக அமைச்சர்கள் 6 பேருக்கு தொடர்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu Chief secretary Rama Mahaon Rao and Shekar Reddy were caught in to Income tax raid. Income tax officers seized Money, Jewels and documents. 6 Ministers of Tamilnadu also were associated with Rama Mohan Rao and Shekar Reddy who are caught to Income tax raid.And some Industrialists also close to Rama Mohan Rao.