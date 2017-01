சென்னை கலவரம்.. தீவைப்பில் ஈடுபட்டதாக கூறி கைதான 60 பேருக்கு 15 நாட்கள் சிறை!

சென்னையில் வன்முறை தீவைப்பு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டதாக கூறி கைது செய்யப்பட்ட 60 பேரை 15 நாட்கள் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 18:05 [IST]

Chennai court has ordered to remand 60 arrested persons for 15 days in related with Chennai violence.