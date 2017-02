டிசம்பர் 5 ஜெயலலிதா மறைவு... பிப்ரவரி 5 சசிகலா முதல்வராக தேர்வு.. 60வது நாளில் சாதித்த சசி

சென்னை அதிமுக தலைமைக் கழகத்தில் இன்று நடைபெற்ற எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் சட்டசபைக் குழு தலைவராக சசிகலா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஜெயலலிதா மறைந்த 60வது நாளில் சசிகலா முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்

English summary

Sasikala is to be a new CM of Tamilnadu. After 60 days of Jayalalitha's death She became a ADMK legislature party leader.