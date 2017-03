நெடுவாசல் போராட்டத்தில் ஒப்பாரி வைத்து போராடி மூதாட்டி மரணம்

நெடுவாசல் ஒப்பாரி போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பொன்னம்மாள் என்ற மூதாட்டி மயங்கிவிழுந்து மரணம் அடைந்தார்.

English summary

65 years old lady died in neduvasal protest in pudhukottai