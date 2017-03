பிரிட்ஜோ உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டம்.. மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும் மோடிக்கு எட்டுமா தமிழர் கூக்குரல்!

இலங்கை கடற்படையால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பிரிட்ஜோவின் உடலை வாங்க மறுத்து 6வது நாளாக போராட்டத்தில் மீனவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். உத்திரபிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வெற்றிக் களிப்பில் இருக்கும் மோடிக்கு மீ

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, March 12, 2017, 10:08 [IST]

English summary

Fishermen community at Thangachimadam continue their protest for 6th day to demand justice for Britjo’s death.