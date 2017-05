குளித்தலை அருகே கார் - லாரி நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து - 7 பேர் பலி

குளித்தலை அருகே காரும் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 7 பேர் பலியாகியுள்ளனர் 4 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

English summary

At least 7 people were killed and 4 others were critically injured when a car collided with a truck in Karur District.