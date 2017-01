வறட்சிக்கு மேலும் ஒரு விவசாயி பலி.. ஒரே நாளில் 7 விவசாயிகள் மரணம்.. தொடரும் சோகம்

கடும் வறட்சிக்கு மேலும் ஒரு விவசாயி பலியாகியுள்ளார். இன்று ஒரு நாளில் மட்டும் 7 விவசாயிகள் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

English summary

One more farmers died of cardiac arrest at Tiruvannamalai in Tamil Nadu.