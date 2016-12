தமிழக மீனவர்கள் 7 பேர் கைது- இலங்கை கடற்படை தொடர் அட்டூழியம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைபட்டிணத்திலிருந்து மீன் பிடிக்க சென்ற ஏழு மீனவர்களை இன்று இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Seven fishermen from Tamil Nadu were arrested on Tuesday by Sri Lankan Naval personnel for allegedly fishing in their territorial waters.