ஓபிஎஸ் கோஷ்டியுடன் பேச வைத்திலிங்கம் தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட குழு அமைப்பு!

அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா கட்சியினருடன் இணைப்பு குறித்து பேச்சவார்த்தை நடத்த வைத்திலிங்கம் எம்.பி. தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

After crucial meeting tn cm palanisamy announced 7 member team to begin talks with ops team