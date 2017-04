கருணாநிதியின் வைர விழா: பிரமாண்டமாக கொண்டாட ஏற்பாடு!7 மாநில முதல்வர்கள் பங்கேற்பார்கள் எனத் தகவல்!

கருணாநிதியின் வைர விழாவை யாரும் எதிர்பார்த்திராத வகையில் பிரமாண்டமாக கொண்டாட திமுக திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

DMK plans to celebrate Karunanidhi's platinum Jubilee. DMK working president stalin says that 7 state Chief minister will participate in this celebration.