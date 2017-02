7 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து எரித்துக் கொலை.. சென்னையில் பயங்கரம்.. ஐ.டி. ஊழியர் கைது !

7 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து எரித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் சென்னை, போரூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

7 Years Old Girl Brutally Murdered in chennai. one I.T. employee arrested