நாட்டிலேயே முதல்முறை.. நுண் கண்காணிப்பு படையினர் கண்காணிப்பு வளையத்தில் ஆர்.கே.நகர்

தேர்தல் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக நுண் கண்காணிப்பு படையினர் 70 பேர் ஆர்.கே.நகரில் பயன்படுத்தப்படவுள்ளனர்.

English summary

RK Nagar constituency now famous for money rain. To avoid this Election commission to be indulge 70 micro visitors to supervise in each and every streets in RK Nagar.