700 பேரை நடுகடலில் சுட்டுக் கொன்ற சிங்கள கடற்படை.. இப்போது பலி பிரிட்ஜோ.. என்ன செய்யப் போகிறார் மோடி

இதுவரை 700க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் நடு கடலில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அதில் கடைசி நபராக 21 வயதான பிரிட்ஜோ இலங்கை கடற்படையின் துப்பாக்கி சூடுக்கு பலியாகியுள்ளார்.

English summary

So far 700 fishermen were shot dead by Sri Lankan Navy, fishermen demanded Union government to save fishermen.