சசிகலாவை தொகுதி எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரித்ததற்கு 82% பேர் எதிர்ப்பு- தந்தி டிவி கருத்து கணிப்பு

இக்கட்டான அரசியல் சூழலில் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் எடுத்த முடிவு தவறானது என்று 82% பேர் கருத்து கூறியுள்ளனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK MLAs support Panneerselvam’s side, after Jayalalithaa death. 79% people welcome for his MLAs stand said Thanthi TV Servey.