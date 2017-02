கோவையை சேர்ந்த 8 அதிமுக எம்எல்ஏக்களை காணோம்... அதிமுகவினரே புகார்

கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 8 அதிமுக எம்எல்ஏக்களை காணவில்லை என அக்கட்சியினர் புகார் அளித்துள்ளாதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

ADMK workers Complaint to Kovai Police commissioner that 8 MLAs are missing who were belongs to Coimbatore. In that petition they were mentioned that MLAs mobile switched off we could not contact them.