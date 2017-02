பதவி ஏற்றால் மட்டும் போதுமா? 8 எம்.எல்.ஏக்களை வைத்து சடுகுடு ஆட்டம் தொடங்குகிறது

எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக பதவியேற்றாலும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெல்ல முடியாது என்கிறது ஓபிஎஸ் கோஷ்டி

English summary

O Panneerselvam camp very confident over that Edappaadi Palanisamy should not prove his majority in the TamilNadu Assembly.