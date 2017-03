இலங்கை கடற்படை மீண்டும் அட்டகாசம்.. தமிழக மீனவர்கள் 8 பேர் சிறைபிடிப்பு

நடுக்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த பாம்பன் மீனவர்கள் 8 பேரை இலங்கை கடற்படையினர் சிறைபிடித்து சென்றுள்ளனர்.

English summary

sri Lankan Navy has seized two boat's and 8 fishermen from Pamban