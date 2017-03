தொடர்கதையாகி வரும் இலங்கை கடற்படையின் அட்டூழியம்... மேலும் 8 தமிழக மீனவர்கள் சிறைபிடிப்பு

எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக தமிழக மீனவர்கள் 8 பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர். ஒரு படகும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

English summary

Srilankan Navy has arrested 8 Tamil Nadu Fishermen today. For 2 days they arrested 18 tamil fishermen.