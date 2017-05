85 வயது மூதாட்டி கொலை.... நகைகளுக்காக கொலை செய்யப்பட்டாரா... ? வீடியோ

புதுவையில் 85 வயதான மூதாட்டியை நகைகளுக்காக கொள்ளையர்கள் கொலை செய்து, தூக்கில் மாட்டிச் சென்றுள்ளனர். போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

A 85 years old lady murdered and hanged in her house at Puducherry.Her jewels looted. Police registered a case and investigating.