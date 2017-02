தூத்துக்குடி அருகே படகு கவிழ்ந்து விபத்து.. 9 பேர் பலி.. பலர் மாயம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 9 பேர் பலியானார்கள். 7 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர். கடலில் மூழ்கிய பலரது கதி தெரியவில்லை.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 20:45 [IST]

English summary

9 tourists were died in Tiruchendur sea as their boat capsized near Manappadu. Rescue works are on to chheck other drowned people.