தமிழகம் முழுவதும் ஒரே நாளில் 3 பெண் விவசாயி உள்பட 9 பேர் மரணம்.. கும்பகோணத்தில் மட்டும் 4 பேர்

கும்பகோணத்தில் மட்டும் நேற்று ஒரே நாளில் 4 விவசாயிகள் உயிரிழந்துள்ளது பெரும் சோதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Saturday, January 7, 2017

9 Farmers died in tamilnadu due to drought and the resultant crop failure