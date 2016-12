சேலம் - நெசவு தொழிலாளி மரணத்தால் வன்முறை - போலீசை தாக்கியதாக 92 பேர் கைது

சேலம் இளம்பிள்ளையில் நெசவு தொழிலாளி மரணத்தை அடுத்து ஏற்பட்ட கலவரம் தொடர்பாக 92 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

92 Villagers arrested by Salem police, after a 22year-old youth died in a road accident near Elampillai on Saturday evening. Villagers attack police officials burned police vehicle.