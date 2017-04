மீண்டும் வருகிறது கூவத்தூர் நாடகம்- ஓபிஎஸ் அணிக்கு 98 எம்.எல்.ஏக்கள் தாவல்?

ஆர்கே நகர் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின்னர் மீண்டும் ஒரு கூவத்தூர் சம்பவம் அரங்கேறும்; அப்போது ஓபிஎஸ் அணிக்கு 98 எம்.எல்.ஏக்கள் தாவுவார்கள் என மாஜி எம்பி கேசி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ள தகவல் பெரும் பரபர

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 7:43 [IST]

English summary

98 MLAs will join OPS after RK Nagar By Poll: Palanisamy