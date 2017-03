புழல் சிறையில் பிளஸ் 2 தேர்வு எழுதும் 98 கைதிகள்

தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இன்று பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வுகள் தொடங்கவுள்ள நிலையில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 98 கைதிகள் புழல் சிறையில் தேர்வை எழுதுவதற்கான ஏற்பாடுகளை சிறை நிர்வாகம் செய்துள்ளது.

English summary

The Prisoners throughout TamilNadu are going to write Plus 2 exams today in Chennai Puzhal Central Prison.