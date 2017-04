மாமல்லபுரத்தில்.. ஜெர்மனி பெண் 3 பேர் கொண்ட கும்பலால் கத்தி முனையில் பலாத்காரம்!

மாமல்லபுரத்துக்கு சுற்றுலா வந்த ஜெர்மனி நாட்டு பெண் ஒருவர் 3 பேர் கொண்ட கும்பலால் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 3, 2017, 10:50 [IST]

English summary

A 22 years old German woman raped in Mamallapuram by 3 members. Special police team has set up and inquiry about this.