காரில் கடத்தப்பட்டு பெண் பாலியல் பலாத்காரம்.. நகைகளையும் திருடிச்சென்ற நபர் கைது

டெல்லியில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு காரில் கடத்தப்பட்டு பெண் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A 24 year-old woman was raped by a man who offered her a lift back home when she was returning after a party at the upscale Hauz Khas village. That man has been arrested by the police.