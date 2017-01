12 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த 62 வயது முதியவர் கைது

செஞ்சி அருகே 12 வயது சிறுமியை 62 வயது முதியவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்த அந்த முதியவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A 62 years old man raped a 12 years old school girl in senji. The old man is arrested by the police.