காதலிக்க மறுத்த 8ஆம் வகுப்பு மாணவி... பிளேடால் கழுத்தை அறுத்த இளைஞர்... கன்னியாகுமரியில் அதிர்ச்சி

கன்னியாகுமரி அருகே காதலிக்க மறுத்த 8ஆம் வகுப்பு மாணவி பிளேடால் கழுத்து அறுக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக கட்டட தொழிலாளியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A 8th standard school girl attacked by youngster for one side love. The guy has cut her neck and hands with blade. The girl injured and complaint against the guy.