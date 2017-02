மன்னார்குடி பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கி ஓபிஎஸ் வீட்டுக்குள் ஓடிய எம்.எல்.ஏ.. கிரீன்வேஸ் கலாட்டா!

சசிகலா தரப்பால் பேருந்தில் சிறை வைக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்களில் ஒருவர் கிரீன்வேஸ் சாலைக்கு சென்றபோது நைசாக ஓபிஎஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்த சுவாரசிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

English summary

A ADMK MLA shanmuganathan ran away from bus to OPS house which is located in green ways road. This interesting incident happend when bus was stopped near Edappadi palanisamy's house.